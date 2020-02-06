06 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 80'i aştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
İSTANBUL'DA TRAFİK DURMA NOKTASINDA!

Son dakika haberine göre... Sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yağışlı hava trafiğine de etki ediyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18:20 itibariyle yüzde 80'e ulaştı. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

genelinde oluşan yoğun trafik bölge halkına zor anlar yaşatıyor.İstanbul'da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YÜZDE 71'E ULAŞTI

Yoğunluk her iki yakada da, özellikle ve E-5 Karayolu'nda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu haritasına göre 18:20 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.45'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 18.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 19.00'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 20.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi. Ayrıca, yarın saat 08.00'de yapılması planlanan Bursa-Büyükçekmece seferi de yapılamayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN