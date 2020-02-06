Beşşar Esad’ın İdlib’deki vahşeti sürüyor
Suriye'nin İdlib kentinde 7 asker ve bir sivil personeli şehit eden Esad rejimi İdlib çevresindeki yerleşim yerlerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Esad rejimine destek veren Rus uçakları da dün İdlib'in doğusundaki Cidarya köyünü vurdu. İdlibliler bombardımandan kaçarak yollara düşmeye başladı.
Katliamcı Esad rejiminin, Türk gözlem noktalarına saldırısının arkasında Lazkiye'yi Halep'e bağlayan M-4 otoyolunun kontrolünü ele geçirme arzusu yatıyor. Suriye'deki bir diğer önemli karayolu olan Halep-Şam arasındaki M-5 karayolu da Esad'ın kontrolü altına almak istediği güzergah... Rejim, hafta sonundan bu yana iki karayolunun kesiştiği Serakib ilçesine saldırıyor. Rejim güçleri, gece saatlerinde Serakib'in doğu kırsalındaki Şeyh İdris, Reyyan, Bicğas, Kefer Amim ve Tel Rumman köylerini ele geçirdi. Rejim askerleri İdlib il merkezinin 8 kilometre yakınına ulaştı. Halep'in güneyinde ise Humeyra ve Cizraya köylerini ele geçirdiler.
İNSANLIK DRAMI
Esad rejimine destek veren Rus uçakları da dün İdlib'in doğusundaki Cidarya köyünü vurdu. Saldırıda 5 sivil öldü, 6 sivil yaralandı. Rejim askerleri Serakib gibi İdlib için hayati öneme sahip M4 Otoyolu üzerindeki Eriha'ya da bomba yağdırıyor. Bölgeye barış ve istikrarın gelmesi için Başkan Erdoğan'ın uluslararası alanda sarf ettiği diplomatik çabalar sonucu sağlanan ateşkese uymayan Esad kendi vatandaşlarının kanıyla koltuğunu korumak istiyor. Türkiye bölgede barışın gözlemcisi olmanın ötesinde Suriye'de barışın tesisinde daha aktif rol alarak hem insani dramı önlemeye hem de bombalardan kaçan sığınmacının sınırlarına gelmesinin önüne geçmeye çalışıyor.
TSK SEVKIYATI ARTIRDI
Bu arada Esad rejiminin İdlib'de 7 Türk askeri ve bir sivil personeli şehit etmesiyle başlayan gerginlik devam ediyor. TSK bölgede konuşlandığı noktaları ağır silahlarla güçlendirdi. Yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy, Hatay'a ulaştı. 60 zırhlı personel taşıyıcı buradan İdlib'e geçti.
İdlib'de Ariha'daki rejimin hava saldırısı sırasında vurulan bir binanın molozunun altında can veren Suriyeliler'in cesetleri binbir güçlükle çıkartılıyor.
Hayatın durma noktasına geldiği İdlib'i siviller boşaltmaya başladı. Bombardımandan kaçan bölge halkı kamyon ve kamyonet kasalarında yolculuk yapıyor. Gece ilerleyen saatlere kadar devam eden göçler yüzünden caddelerde uzun araç kuyrukları oluşuyor.
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP’nin rant oyunu deşifre oldu! İtiraf gibi ses kaydı..
- Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çukura düştüğü o an! Saniye saniye kaydedildi
- Hakkari'de bir asker şehit oldu
- Uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti!
- Pistten çıkan Pegasus uçağıyla ilgili flaş gelişme
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Başkan Erdoğan'dan çığ ve uçak kazası için taziye mesajı
- Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na kınama
- İbrahim Kalın'dan flaş açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu – BİM aktüel katalog bu hafta sizi çok şaşırtacak! İşte, haftanın BİM aktüel ürünleri…
- Van çığ felaketi ölü yaralı sayısı kaç? Van Jandarma şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Pegasus şirketi kimin? Pegasus havayolları sahibi kim?
- Van yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıkladı mı?
- Kuruluş Osman 9. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 9. bölüm izle! (ATV)
- Bingöl Ağrı kar tatili var mı? 6 Şubat Perşembe Bingöl Ağrı yarın okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları…
- Uçak kırım ne demek? Sabiha Gökçen uçak kazası ölü yaralı var mı?
- Sabiha Gökçen uçak kazası son dakika: Pistten çıkan uçak kodu kaç? Hangi uçak kaza yaptı?
- İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul yağmur ne zaman bitecek?
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!