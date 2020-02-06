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Beşşar Esad’ın İdlib’deki vahşeti sürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
ESAD’IN İDLİB’DEKİ VAHŞETİ SÜRÜYOR

'nin kentinde 7 asker ve bir sivil personeli şehit eden Esad rejimi İdlib çevresindeki yerleşim yerlerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Esad rejimine destek veren Rus uçakları da dün İdlib'in doğusundaki Cidarya köyünü vurdu. İdlibliler bombardımandan kaçarak yollara düşmeye başladı.

Katliamcı Esad rejiminin, Türk gözlem noktalarına saldırısının arkasında Lazkiye'yi 'e bağlayan M-4 otoyolunun kontrolünü ele geçirme arzusu yatıyor. 'deki bir diğer önemli karayolu olan Halep-Şam arasındaki M-5 karayolu da Esad'ın kontrolü altına almak istediği güzergah... Rejim, hafta sonundan bu yana iki karayolunun kesiştiği Serakib ilçesine saldırıyor. Rejim güçleri, gece saatlerinde Serakib'in doğu kırsalındaki Şeyh İdris, Reyyan, Bicğas, Kefer Amim ve Tel Rumman köylerini ele geçirdi. Rejim askerleri il merkezinin 8 kilometre yakınına ulaştı. Halep'in güneyinde ise Humeyra ve Cizraya köylerini ele geçirdiler.

İNSANLIK DRAMI
Esad rejimine destek veren Rus uçakları da dün İdlib'in doğusundaki Cidarya köyünü vurdu. Saldırıda 5 sivil öldü, 6 sivil yaralandı. Rejim askerleri Serakib gibi İdlib için hayati öneme sahip M4 Otoyolu üzerindeki Eriha'ya da bomba yağdırıyor. Bölgeye barış ve istikrarın gelmesi için Başkan Erdoğan'ın uluslararası alanda sarf ettiği diplomatik çabalar sonucu sağlanan ateşkese uymayan Esad kendi vatandaşlarının kanıyla koltuğunu korumak istiyor. bölgede barışın gözlemcisi olmanın ötesinde Suriye'de barışın tesisinde daha aktif rol alarak hem insani dramı önlemeye hem de bombalardan kaçan sığınmacının sınırlarına gelmesinin önüne geçmeye çalışıyor.

TSK SEVKIYATI ARTIRDI
Bu arada Esad rejiminin İdlib'de 7 Türk askeri ve bir sivil personeli şehit etmesiyle başlayan gerginlik devam ediyor. bölgede konuşlandığı noktaları ağır silahlarla güçlendirdi. Yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy, 'a ulaştı. 60 zırhlı personel taşıyıcı buradan İdlib'e geçti.

İdlib'de Ariha'daki rejimin hava saldırısı sırasında vurulan bir binanın molozunun altında can veren Suriyeliler'in cesetleri binbir güçlükle çıkartılıyor.

Hayatın durma noktasına geldiği İdlib'i siviller boşaltmaya başladı. Bombardımandan kaçan bölge halkı kamyon ve kamyonet kasalarında yolculuk yapıyor. Gece ilerleyen saatlere kadar devam eden göçler yüzünden caddelerde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Sabah

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