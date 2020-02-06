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Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar tekrar başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR TEKRAR BAŞLADI

Son dakika haberine göre; Dün akşam saatlerinde Pegasus'a ait yolcu uçağının pistten çıkması sonrası uçuşların iptal edildiği uçuşlar tekrar başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı uçakta 177 yolcu olduğunu söyledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bakan Koca 179 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 3 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanan kaza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferler iptal edilmişti.

Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait uçak pistten çıktı! İlk görüntüler |Video SON DAKİKA: İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PEGASUS'A AİT UÇAK PİSTTEN ÇIKTI! İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

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