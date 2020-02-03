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Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklaması: Hesabı soruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
BAKAN AKAR'DAN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI: HESABI SORULDU

Son dakika haberi! rejim unsurlarınca 'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Akar hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "(İdlib'deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu." dedi.

: "('deki saldırı) Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu"

: "Soçi ve mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz"

ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet komutanlarıyla, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Son dakika: Esed rejimi sivilleri hedef aldı SON DAKİKA: ESED REJİMİ SİVİLLERİ HEDEF ALDI

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