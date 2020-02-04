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Son dakika: TSK’dan İdlib ve Halep kırsalına takviye! TSK’ya ait 20 zırhlı araç İdlib'e girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
TSK’DAN İDLİB VE HALEP KIRSALINA TAKVİYE

, Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gözlem noktalarına çok sayıda gönderdi. ’te uluslararası kara yolunda da kontrol noktaları kuruldu.

(), ve 'e zırhlı araçlardan oluşan takviye gönderdi. İdlib'in doğusundaki Serakip köyünde bulunan farklı kontrol noktalarına gönderilen 20 , İdlib'in Kafrlusen geçidinden geçti. Serakip köyünde 4 farklı kontrol noktası kuruldu.



Öte yandan İdlib'in çevresinde güvenlik önlemleri almak için yeni kontrol noktaları da kuruldu. Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden 'e kadar uzanan uluslararası kara yolunda da kontrol noktaları kuruldu.

Halep kırsalına gönderilen takviye ekipler, Halep'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Al-Zirbah köyünde yeni kontrol noktaları kurdu.

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