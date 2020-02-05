Bingöl Ağrı kar tatili var mı? 6 Şubat Perşembe Bingöl Ağrı yarın okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları…
6 Şubat Bingöl Ağrı yarın okullar tatil mi? Bingöl Ağrı kar tatili var mı? Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle gözler Valilik MEB açıklamalarına çevrildi. Peki, Bingöl Ağrı kar tatili var mı? Bingöl Ağrı’da yarın okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle bir önceki gün okullar tatil edilmişti. Peki, 6 Şubat Perşembe günü Bingöl ve Ağrı okullar tatil mi? Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylar…
Bingöl Ağrı yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Bingöl Ağrı kar tatili var mı? Yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle eğitim öğretimde aksamalar yaşanıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan kar yağışı nedeniyle Bingöl Ağrı'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Yağış nedeniyle 5 Şubat günü okullar tatil olmuştu. Peki, Bingöl Ağrı 6 Şubat Perşembe yarın okullar tatil mi? Öğrenciler ve veliler Valilik tarafından yapılacak kar tatili araştırmasını inceliyor. İşte yanıtı…
BİNGÖL YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bingöl'de yarın kar tatili olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
AĞRI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
6 Şubat Ağrı kar tatiline ilişkin bir karar yok. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli (25-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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