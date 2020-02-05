Son dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında duyurdu: Çığ felaketinde 8 şehidimiz var!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında Van'daki çığ felaketi hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu yaptığı değerlendirmede acı haberi verdi, "3'ü güvenlik korucusu, 8 kişi çığ altında kalarak şehit oldu" dedi. Bakan Soylu, bölgeye telefon ile ulaşmanın oldukça zor olduğunu ifade ederken, "Çığ altında 10-15 kişi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınına telefon ile bağlandı ve Van'daki çığ felaketindeki son durumu duyurdu! Bakan Soylu canlı yayında acı haberi verdi. Soylu, aralarında güvenlik korucusu ve askeri personelin de bulunduğu 8 kişinin şehit olduğunu duyurdu. Soylu, "10-15 kişinin çığ altında olduğunu düşünüyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştük. Bölgeye ulaşma oldukça zor. Telefon iletişiminde de zorluk yaşanan bir bölge. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"8 ŞEHİDİMİZ VAR"

Yeni bir çığ tehlikesi olabileceğini düşünerek arama kurtarma timlerimizi çektik ve iki vatandaşımızın aranması konusunda sabah yapacağımız konusunda ortak karar aldık. Sabah 07.00 itibariyle yeniden arama kurtarma çalışmaları katıldı. Arama kurtarma timlerimiz, gönüllü korucularımız; orada herhangi bir araçla arama kurtarma mümkün değil. Ve ardından arama başladı ama 12.00 - 12.15 arasında yine bir çığ geldi. Ve o esnada arama kurtarma yapan hem jandarma, hem UMKE, hem itfaiye hem de gönüllü koruculardan müteşekkil çığ ile karşı karşıya kaldık. Biz alana ancak telefonla ulaşabiliyoruz. Çünkü bu yer, iletişim açısından da çok zor. Ama ilk andan itibaren bir irtibat kurmaya çalıştık.

Şu ana kadar, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü uzman çavuş, biri astsubay, bir de vatandaşımız 8 vatandaşımız çığın altında kalarak şehit oldular. 10 ile 15 civarında bir vatandaşımıza ulaşılmaya çalışılıyor. Ama biz bu bilgileri oradaki arkadaşlarımız netleştirdikçe kamuoyumuzla paylaşacağız. Şunu söyleyebiliriz, özellikle çığın altında 10 ile 15 civarında vatandaşımızın olabildiğini değerlendiriyoruz. Yaklaşık 30-35 civarında vatandaşımızı, timlerimizi çıkardık. Onları da hastaneye sevk ettik. İlk olay olduktan bir veya iki dakika sonra sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşıp bilgileri not olarak ilettik. Zannediyorum konuşmadaydı, Cumhurbaşkanımız talimat verdi tüm ekiplerimizle arama kurtarma timlerimizin çalışmalara devam etmesi yönünde.

SOYLU'DAN A HABER CANLI YAYININDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI: ÇIĞ FELAKETİNDE 8 ŞEHİDİMİZ VAR!