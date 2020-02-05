Son dakika: Van'da arama kurtarma çalışması yapan ekibin üzerine çığ düştü
Son dakika haberine göre; Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Van Valisi Bilmez yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." ifadelerini kullandı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Çalışmaya katılan ekiplerin üzerine çığ düştüğü bildirildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik henüz net bir bilgi yok.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı" ifadelerini kullandı.
5 KİŞİ ÖLDÜ
Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde dün bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı.
Meteoroloji'dan yapılan açıklamada Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu bildirilmişti
YENİ AÇIKLAMA GELDİ
Çığ altından 25 kişi kurtarıldı.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor."
"VAN AFAD MÜDÜRÜ DE..."
İçişleri Bakanlığı Van'daki çığ felaketi hakkında açıklamalarına devam ediyor.
Yapılan yeni açıklmada "Van AFAD İl Müdürü de düşen çığın altında kaldı. 30 kişiye ulaşıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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