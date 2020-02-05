Başkan Erdoğan’ın başdanışmanı Gülşen Orhan çığ faciasından yaralı kurtuldu

Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Van - Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü.

YARALI OLARAK KURTARILDI

Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

NE OLDU?

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü uzman çavuş, biri astsubay, bir de vatandaşımız 8 vatandaşımız çığın altında kalarak şehit oldular" ifadelerini kullandı. Soylu, "10 ile 15 civarında bir vatandaşımıza ulaşılmaya çalışılıyor. Ama biz bu bilgileri oradaki arkadaşlarımız netleştirdikçe kamuoyumuzla paylaşacağız" dedi.