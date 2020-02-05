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Başkan Erdoğan’ın başdanışmanı Gülşen Orhan çığ faciasından yaralı kurtuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN’IN BAŞDANIŞMANI ÇIĞ FACİASINDAN YARALI KURTULDU

'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

- Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü.

Van'da ikinci facia! Başkan Erdoğan’ın başdanışmanı yaralı kurtuldu VAN'DA İKİNCİ FACİA! BAŞKAN ERDOĞAN’IN BAŞDANIŞMANI YARALI KURTULDU

YARALI OLARAK KURTARILDI

Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan ve Van eski Milletvekili Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Başkan Erdoğan Van'daki çığ felaketi hakkında bilgi aldı BAŞKAN ERDOĞAN VAN'DAKİ ÇIĞ FELAKETİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

NE OLDU?

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü uzman çavuş, biri astsubay, bir de vatandaşımız 8 vatandaşımız çığın altında kalarak şehit oldular" ifadelerini kullandı. Soylu, "10 ile 15 civarında bir vatandaşımıza ulaşılmaya çalışılıyor. Ama biz bu bilgileri oradaki arkadaşlarımız netleştirdikçe kamuoyumuzla paylaşacağız" dedi.

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