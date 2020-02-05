05 Şubat 2020, Çarşamba
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Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020
BAKAN AKAR YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı , Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Panagiotopoulos'un telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı , Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Panagiotopoulos'un telefonla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Karşılıklı savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, 12-13 Şubat 2020'de Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile 17-21 Şubat 2020'de Yunanistan'da gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler toplantısına yönelik hazırlıkların ele alındığı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

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