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Kılıçdaroğlu’nun Kızılay yalanı 'bu kadar da olmaz' dedirtti! Girdiği çadırı bile görmemiş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
KILIÇDAROĞLU’NUN KIZILAY YALANI 'BU KADAR DA OLMAZ' DEDİRTTİ!

Genel Başkanı Kemal , ve ’daki incelemelerini anlatırken 'ı hedef alarak asılsız iddialarda bulundu. 2 gün deprem bölgesinde kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu “Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim” dedi. Kılıçdaroğlu'nun Kızılay’ı karalamak için kullandığı sözlerinin aksine deprem bölgesinde Kızılay çadırına girdiği görüntüleri ortaya çıktı.

Genel Başkanı Kemal , Meclis Grup toplantısında konuşurken depremini üzerinden 'ı hedef aldı.

Asılsız iddialarla, depremin ilk gününden itibaren sahada çalışmalarını sürdüren Kızılay'ı eleştiren Kılıçdaroğlu " bölgesinde tek bir Kızılay çadırı görmedim" dedi.

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KIZILAY ÇADIRINA GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun Kızılay'ı karalamak için kullandığı sözlerinin aksine deprem bölgesinde Kızılay çadırına girdiği görüntüleri ortaya çıktı.

KIZILAY YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR
Elazığ'da meydana gelen ve başta ve çevre illeri de etkileyen 6,8 şiddetindeki depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalarına devam eden Kızılay, Kılıçdaroğlu'nın iddialarının aksine depremzedelere başta çadır ve yemek konusunda yardımlarını sürdürüyor.

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