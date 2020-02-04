Kılıçdaroğlu’nun Kızılay yalanı 'bu kadar da olmaz' dedirtti! Girdiği çadırı bile görmemiş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ve Malatya’daki deprem incelemelerini anlatırken Kızılay'ı hedef alarak asılsız iddialarda bulundu. 2 gün deprem bölgesinde kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu “Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim” dedi. Kılıçdaroğlu'nun Kızılay’ı karalamak için kullandığı sözlerinin aksine deprem bölgesinde Kızılay çadırına girdiği görüntüleri ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Grup toplantısında konuşurken Elazığ depremini üzerinden Kızılay'ı hedef aldı.
Asılsız iddialarla, depremin ilk gününden itibaren sahada çalışmalarını sürdüren Kızılay'ı eleştiren Kılıçdaroğlu "Deprem bölgesinde tek bir Kızılay çadırı görmedim" dedi.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KIZILAY ÇADIRINA GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun Kızılay'ı karalamak için kullandığı sözlerinin aksine deprem bölgesinde Kızılay çadırına girdiği görüntüleri ortaya çıktı.
KIZILAY YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR
Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya ve çevre illeri de etkileyen 6,8 şiddetindeki depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalarına devam eden Kızılay, Kılıçdaroğlu'nın iddialarının aksine depremzedelere başta çadır ve yemek konusunda yardımlarını sürdürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
- AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Başkan Erdoğan ile Rus lideri Putin görüştü
- Terör örgütü elebaşısının akrabalarına operasyon!
- Çığ altında kalan minibüse ulaşıldı
- 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?
- 'Koronavirüs' iddialarına ilişkin açıklama
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
- Manisa'da art arda depremler!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…
- Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
- 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?
- EDHO 155. bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle! – ATV
- 5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması…
- Son dakika: Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!
- KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
- Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)