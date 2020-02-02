Kemal Kılıçdaroğlu dediğini yaptı! İzmir'den sonra sıra Ankara'da yaşandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi de vatandaşı su kuyruğuna soktu. Ankara'nın Altındağ ilçesinde birçok mahallede yaşanan kesintiler nedeniyle ASKİ'ye bağlı su tankerleri bölgeye gönderildi. Vatandaş su kuyruğuna girerken akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerden önce dilinden dökülen "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" sözleri geldi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde birçok mahallede günlerdir su problemi yaşanıyor. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki ASKİ tarafından ilçedeki mahallelere su sağlanamaması, vatandaşları isyan noktasına getirdi.
VATANDAŞ SU KUYRUĞUNA GİRDİ
Mahalledeki su sorununu çözemeyen yetkililer, çareyi su tankerlerini bölgeye göndermekte buldu. Semtin belirli noktalarına gelen su tankerleri aracılığı ile vatandaşlar su kuyruğuna girerek bidonlarla su taşıdı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU DEDİĞİNİ YAPTI
Ankara'daki bu görüntüler akıllara İzmir'i getirdi. İzmir'de de birçok bölgede su kesintileri yaşanmış ve vatanda su kuyruğuna girerek tankerlerden bidonlara doldurdukları suları evlerine taşımıştı. İzmir'den sonra Ankara'da da aynı durumun yaşanması akıllara yerel seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" sözlerini getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Avrupa ülkesi neyin peşinde? O FETÖ'cülere kucak açtı
- Senato, Trump'a yönelik azil maddelerini hafta ortasında oylayacak
- CHP'nin namus ve şeref sözü havaya uçtu!
- Suriye sınırına tank sevkiyatı
- AK Parti düğmeye bastı! Sınır getiriliyor
- Bingöl'de korkutan anlar kamerada!
- FETÖ'nün sözde imamları kendilerini böyle temizliyormuş!
- "Bayrağımızın yüzlerce yıldır değişmediğinin kanıtları..."
- Emniyet'ten o iddialara yalanlama!
- "CHP'li Yeşim Meltem Şişli'ye hesap sorulmalı"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalogda LG K11 Cep Telefonu fiyatıyla şaşırttı!
- Kendi resmî dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi tedavisi nasıl yapılır?
- Hangi hayvanlar bir iletişim biçim olarak birbirlerinin yüzüne idrar yaparlar?
- Kendi resmi dilindeki adının anlamı "Adalar" olan ülke hangisidir?
- Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olur?
- Dünya'nın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir?
- Ömer Dönmez kimdir? "Ömercik" hayatını kaybetti! Ömer Dönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı! | ATV
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! TS FB CANLI
- Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri olay oldu! Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında?
- A101 aktüel 6 Şubat kataloğu! A101 aktüel ürünler kataloğunda elektrikli bisiklet sürprizi!