EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
EDHO 156. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle! ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 156. yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta; Hatem’in öldürülmesiyle savaş başlarken, Çakırbeylilerin hayatı riske girdi. Tufan ve akrabaları aynı amaç etrafında birleşirken, Feyyaz’ın ihaneti tüm dengeleri değiştirdi. Hızır’ın kaçırılmasıyla büyük şok yaşandı. İşte, EDHO 156. bölüm fragmanı…
EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle! Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi EDHO 156. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. bölüm fragmanı gelecek hafta yaşanacaklara dair ipucu verecek. Dizide bu hafta; dost düşman birbirine girdi, Tufan ve akrabaları birleşerek Hızır'ın karşısına dikildi. Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli oldu. İşte, EDHO 156. bölüm fragmanı izleme sayfası!
EDHO 156. BÖLÜM FRAGMANI!
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır.
Dost düşman birbirine girmiş ve masanın dertleri günden güne artmışken Tufan'ın akrabası olan Bicolar da aynı amaç etrafında tekrar bir araya gelerek Hızır'ın karşısına dikilmiştir. Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli olur.
Feyyaz'ın varlığının büyük bir tehdit oluşturduğunu henüz bilmeyen Hızır, asıl düşmanının burnunun dibinde olduğundan da bihaberdir. Sevdiklerinin kaybına alışmaktansa, onlarla beraber olmak arzusu, yapacağı ölümcül planda etkili olacaktır. Herkes Hızır'ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmaz. Hızır'la aynı duygularla hareket eden Tipi de bu planın bir parçası olmak için elinden geleni yapacaktır.
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