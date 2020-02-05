Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşanan dehşeti anlattı
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde yolcu minibüsüyle üzerine çığ düşen iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, yaşananları anlattı. Bahçesaray ilçesine doğru yol açma çalışması yaptığını belirten Karagülle, "Makineyi hareket etmemle çığın düşmesi bir oldu. Ondan sonra kendimi karın altında buldum. İş makinesinden atlamaya fırsatım olmadı." dedi.
Van'da kendi imkanlarıyla iş makinesinden yaralı olarak çıkan 15 yıllık iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaşanan dehşeti anlatan Bahattin Karagülle, Bahçesaray ilçesine doğru yol açma çalışması yaptığını belirterek, "Arkamda bir tane minibüs vardı. Birinci çığ geldi, yolu açmaya çalışıyordum ve çok kar gelmişti. Minibüstekilere geri dönün dedim. Çünkü çok kötü fırtına ve tipi vardı. Minibüstekiler yanımızda çocuk ve kadın var, bir sefer daha deneyeyim, evimize gitsek daha iyi olur' dediler. Meğerse ikinci çığ kopacaktı, haberimiz yoktu. Makineyi hareket etmemle çığın düşmesi bir oldu. Ondan sonra kendimi karın altında buldum. İş makinesinden atlamaya fırsatım olmadı. İş makinesinin içerisinde yaralı kurtuldum. Yaklaşık 5 dakika bekledim. Gelip beni kurtaracaklar düşüncesiyle bekledim.
"ORTADA YOKTU"
Çıkmaya çalıştım ve çok şükür çıktım. Yola çıktığımda gözümü gezdirdiğim ilk minibüs oldu, ancak ortada bir şey yoktu. Muhtemelen bunlar geri dönmüşler diye düşündüm. Sonra 500-600 metre yürüdüm ve başka bir minibüs geldi. Beni hastaneye yetiştirmeye çalıştılar. Orada telefonlar çekmiyor. Beni ambulansa yetiştirmeye çalıştılar. Telefonun çektiği yeri ulaştığımda tüm birimlere bilgi verdi" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan ile Rus lideri Putin görüştü
- Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
- Manisa'da art arda depremler!
- Çığ altında kalan minibüse ulaşıldı
- Kılıçdaroğlu’nun Kızılay yalanı 'bu kadar da olmaz' dedirtti!
- 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
- Terör örgütü elebaşısının akrabalarına operasyon!
- 'Koronavirüs' iddialarına ilişkin açıklama
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…
- Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
- 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?
- EDHO 155. bölüm tek parça izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle | ATV
- 5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması…
- Son dakika: Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!
- KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
- Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)