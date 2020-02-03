03 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

AK Parti Sözcüsü Çelik: Rejim terör örgütü gibi davranıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
ÇELİK: REJİM TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ DAVRANIYOR

İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırı hakkında açıklama yapan , "İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi" dedi.

, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıyla İdlib mutabakatının rejim tarafından bir kere daha ihlal edildiğini, rejimin bunun karşılığını daha sert şekilde göreceğini bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk askerine rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırının cevabının verildiğini ve verilmeye devam edeceğini belirtti.

"REJİM BİR TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ DAVRANIYOR"

Suriye rejiminin Türk askerinin yerinin önceden koordine edilmesine rağmen saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor. Rejimin bir terör örgütü gibi davranması tüm bölge için tehdittir.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan her saldırıya en ağır bedeli ödetecek güçtedir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. TSK milli çıkarlarımızı ve insani değerleri korumak için insanlık düşmanlarıyla mücadele etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımıza rahmet olsun. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN