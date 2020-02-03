AK Parti Sözcüsü Çelik: Rejim terör örgütü gibi davranıyor
İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırı hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıyla İdlib mutabakatının rejim tarafından bir kere daha ihlal edildiğini, rejimin bunun karşılığını daha sert şekilde göreceğini bildirdi.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk askerine rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırının cevabının verildiğini ve verilmeye devam edeceğini belirtti.
"REJİM BİR TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ DAVRANIYOR"
Suriye rejiminin Türk askerinin yerinin önceden koordine edilmesine rağmen saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor. Rejimin bir terör örgütü gibi davranması tüm bölge için tehdittir.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan her saldırıya en ağır bedeli ödetecek güçtedir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. TSK milli çıkarlarımızı ve insani değerleri korumak için insanlık düşmanlarıyla mücadele etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımıza rahmet olsun. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir."
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