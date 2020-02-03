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Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ TEMAS

Başkan , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı ile baş başa görüştü.

Başkan , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'nın başkenti Kiev'de Devlet BaşkanıVladimir Zelenskiy tarafından askeri törenle karşılandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN, VLADİMİR ZELENSKİY TARAFINDAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMESİ BEKLENİYOR

Başkan Erdoğan'ın, mevkidaşı ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ve ikili anlaşmalara ilişkin imza töreninin ardından Devlet Başkanlığı Rezidansı Marinskiy Sarayı'nda basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

TÜRKİYE-UKRAYNA İŞ FORUMU'NA KATILACAK

Erdoğan daha sonra, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na katılacak.

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