Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet BaşkanıVladimir Zelenskiy tarafından askeri törenle karşılandı.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMESİ BEKLENİYOR

Başkan Erdoğan'ın, mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ve ikili anlaşmalara ilişkin imza töreninin ardından Devlet Başkanlığı Rezidansı Marinskiy Sarayı'nda basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

TÜRKİYE-UKRAYNA İŞ FORUMU'NA KATILACAK

Erdoğan daha sonra, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na katılacak.