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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
BAKAN KOCA'DAN KORONAVİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı korona virüse karşı alınan tedbirler ve son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Vuhan'dan getirilen yolcularda tanısı alan hasta yok" dedi.

Sağlık Bakanı korona virüse karşı alınan tedbirler ve son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

26 ülkede toplam 11 bin 791 kişide görüldü, yüzde 99'u Çin'de. Çin'den gelen tüm uçuşlarda kontroller devrede. Şuana kadar 13 bin yolcu tarandı. 88 kişiden numune alındı Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta yok. 32'si Türk 42 kişi muayene edildi, hastalık belirtisi yok. Her şey planlandığı gibi giderse uçağımız saat 20.00 civarında Ankara'ya inecek. Uçağımız Esenboğa Havalimanı'nın en uzak alanına çekilecek. Mürettebat, yolcular, personel dahil olmak üzere 67 kişi ambulanslarla hemen hastaneye sevk edilecek. Başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak. 3 günde 1 kontrolleri yapılacak. Yolcularda hastalık belirtisi yok olsa uçuşuna izin verilmeyecekti.

Ayrıntılar geliyor.

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