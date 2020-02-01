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Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL!

Son dakika haberi...'da temaslarını sürdüren Başkan , Üsküdar'da bulunan 'nde Başkanı 'yi kabul etti.

Başkan 'ın, Başkanı 'yi kabulü başladı. 'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

ARAP ÜLKELERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkanı 'ın sözde barış planını açıkladığı toplantıya bazı Arap ülkelerinin büyükelçilerinin katılmasına Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den tepki gelmişti. 'ye konuşan Heniyye, "Bazı Arap ülkelerinin Trump'ın planını açıkladığı toplantıya katılmasından üzüntü duyduk." demişti.

ANLAŞMAYI KABUL ETMEYECEĞİNİ VURGULAMIŞTI

Hamas lideri, Arap ülkelerinin 'in tutumuna destek vermesi ve tarih boyunca takınılan tavırları silip atmaması gerektiğini belirmişti. Heniyye ayrıca, Hamas'ın, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını azaltan herhangi bir proje ya da anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurgulamıştı.

TRUMP'IN FİLİSTİN'İ PARÇALAMA PLANI

ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında 'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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