Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti
Son dakika haberi...İstanbul'da temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü başladı. Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
ARAP ÜLKELERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını açıkladığı toplantıya bazı Arap ülkelerinin büyükelçilerinin katılmasına Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den tepki gelmişti. Al Jazeera'ye konuşan Heniyye, "Bazı Arap ülkelerinin Trump'ın planını açıkladığı toplantıya katılmasından üzüntü duyduk." demişti.
ANLAŞMAYI KABUL ETMEYECEĞİNİ VURGULAMIŞTI
Hamas lideri, Arap ülkelerinin Filistin'in tutumuna destek vermesi ve tarih boyunca takınılan tavırları silip atmaması gerektiğini belirmişti. Heniyye ayrıca, Hamas'ın, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını azaltan herhangi bir proje ya da anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurgulamıştı.
TRUMP'IN FİLİSTİN'İ PARÇALAMA PLANI
ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İsrail'den küstah hareket!
- Bir ilk gerçekleşti! Silahlı drone teslim edildi
- Bakan Albayrak'tan Barış Manço paylaşımı!
- Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme!
- Bakan Soylu'dan Maden'de önemli açıklamalar
- 'Koca Yusuf' için özel hazırlık!
- Mahmud Abbas'tan Trump'ın planına sert tepki!
- Dışişleri'nden seyahat uyarısı! Aman dikkat...
- Bekçiye 5625 TL! İşte zamlı maaşlar...
- İstanbul Valiliği duyurdu! 8 okul yıkılacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarmaya 3550 personel alımı müjdesi! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır?
- Hercai 31. yeni bölüm fragmanı izle! "Azize Aslanbey'in intikamı artık bitti!"
- 2020 AGİ tablosu: Evli, çocuklu, bekar AGİ ücretleri ne kadar? AGİ asgari ücrete dahil mi?
- Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, yeni “kabus” Koronavirüsten korunma yolları!
- Koronavirüsün görüldüğü ülkeler hangileri? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü?
- Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2020 Şubat ayı kira zammı hesaplama!
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? (TS FB ne zaman)
- Survivor kadrosu 2020: Survivor yarışmacıları kimler olacak? Yeni isim belli oldu!
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!