Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabulü başladı. Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

ARAP ÜLKELERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını açıkladığı toplantıya bazı Arap ülkelerinin büyükelçilerinin katılmasına Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den tepki gelmişti. Al Jazeera'ye konuşan Heniyye, "Bazı Arap ülkelerinin Trump'ın planını açıkladığı toplantıya katılmasından üzüntü duyduk." demişti.

ANLAŞMAYI KABUL ETMEYECEĞİNİ VURGULAMIŞTI

Hamas lideri, Arap ülkelerinin Filistin'in tutumuna destek vermesi ve tarih boyunca takınılan tavırları silip atmaması gerektiğini belirmişti. Heniyye ayrıca, Hamas'ın, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını azaltan herhangi bir proje ya da anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurgulamıştı.

TRUMP'IN FİLİSTİN'İ PARÇALAMA PLANI

ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.