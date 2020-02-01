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Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk silahlı drone teslimatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
BİR İLK GERÇEKLEŞTİ! SİLAHLI DRONE TESLİM EDİLDİ

'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Savunma sanayisine yönelik olarak sistem, alt sistem, donanım ve yazılım geliştiren ASİSGUARD, bir süredir üzerinde çalıştığı, güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda yeni kabiliyetler kazandırdığı Songar'ın ilk teslimatını gerçekleştirdi. Songar, kabul testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından () envanterine katıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, savunma sanayisine yönelik olarak sistem, alt sistem, donanım ve yazılım geliştiren ASİSGUARD, bir süredir üzerinde çalıştığı, güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda yeni kabiliyetler kazandırdığı Songar'ın ilk teslimatını gerçekleştirdi. Songar, kabul testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından () envanterine katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk silahlı drone teslimatı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE İLK SİLAHLI DRONE TESLİMATI

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