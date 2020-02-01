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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

'da konuşlu birliklere takviye amacıyla sınırına sevk edilen zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

SINIR BİRLİKLERİNDE KONUŞLANDIRILACAK

Polis ekiplerinin nezaret ettiği konvoydaki araçların, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı kaydedildi.


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