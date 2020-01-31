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Türk Hava Yolları, Çin'e yapılacak seferleri 9 Şubat'a kadar durdurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
TÜRK HAVA YOLLARI, ÇİN'E YAPILACAK SEFERLERİ DURDURDU

Son dakika haberi! THY, 'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferlerin 9 'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Konuya ilişkin son dakika gelişmesini Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Haberi Twitter hesabından duyuran Basın Müşaviri Yahya Üstün, ''Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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