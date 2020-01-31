Türk Hava Yolları, Çin'e yapılacak seferleri 9 Şubat'a kadar durdurdu

Son dakika haberi! THY, Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferlerin 9 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Konuya ilişkin son dakika gelişmesini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Haberi Twitter hesabından duyuran Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, ''Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.