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Silivri’de elektrik malzemesi üreten fabrikada yangın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020
SİLİVRİ’DE FABRİKA YANGINI!

içerisindeki elektrik malzemesi üreten fabrikada çıkan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

, saat 22.00 sıralarında Harput Sokak üzerinde bulunan elektrik malzemesi üreten fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan elektrik malzemesi üreten fabrikanın zemin katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikanın zemin katından yoğun dumanların çıktığını gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, fabrikadaki yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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