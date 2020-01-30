İtalya'da koronavirüs alarmı! Karantiya aldılar

Son dakika haberi...AFP'de yer verilen son dakika haberine göre; İtalya'da bir cruise gemisi koronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı.

AFP'de yer verilen son dakika haberine göre; İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi coronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı. İtalya'da iki kişi de virüs riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı.



Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi coronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Çiftin coronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor. Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor.