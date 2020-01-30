İtalya'da koronavirüs alarmı! Karantiya aldılar
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
Son dakika haberi...AFP'de yer verilen son dakika haberine göre; İtalya'da bir cruise gemisi koronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı.
AFP'de yer verilen son dakika haberine göre; İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi coronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı. İtalya'da iki kişi de virüs riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı.
Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi coronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Çiftin coronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor. Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'li Senatör: İddialar derinlemesine araştırılsın!
- Güney Kore'de koronavirüs alarmı!
- İsrail'de dikkat çeken anket! "ABD'nin sözde barış planı..."
- Nissan CEO'su hakkında karar alındı
- Yunan vekilden çirkin provokasyon! Türk bayrağını yırttı
- Korkunç senaryo! Ölü sayısı milyonu aşabilir
- Koronavirüs hangi ülkelere yayıldı?
- Bulgaristan: Türkiye'yi takdir ediyoruz
- Yerin 21 metre altında kaçakçılık tüneli keşfedildi
- Rusya'dan flaş karar! Sınırını kapattı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!
- 15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?
- Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!
- FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
- Dündar Bey kimdir? Dündar Bey’i kim öldürdü? Dündar Bey tarihteki yeri!
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kaç çocuğu var? Bala Hatun tarihteki yeri…
- Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 8. bölüm izle! - ATV
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?