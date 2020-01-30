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Koronavirüs ile ilgili kan donduran iddia! 1370 kişiden ümit kesildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
KAN DONDURAN İDDİA: 1370 KİŞİDEN ÜMİT KESİLDİ

''le ilgili korkutan haberler gelmeye devam ediyor. 'de yüzlerce kişiyi yoğun bakıma sokan 'Koronavirüs'ü hızla hasta sayısını arttırıyor. Hayatını kaybeden 132 kişiden sonra servislerinde yatan bin 370 kişiden ümidin kesildiği öğrenildi.

'de kritik durumda hasta sayısı hızla artıyor. 'da hayatını kaybeden 132 kişiden sonra ülkenin Pekin, Şangay ve Guanzo şehirlerinde durumu servislerinde kritik seviyede olan ve hayatından ümit kesilen bin 370 kişinin bulunduğu öğrenildi.

GIDA EKSİKLİĞİ BAŞ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Bin kişilik Whuan'daki hastanenin de inşasının birkaç günde bitmesi hedefleniyor. Çin resmi kaynakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı.

2.5 MİLYON KİŞİNİN...

Türk Hava Yolları'nın 5 Şubat'tan itibaren seferlerini yolcu bulunmadığı gerekçesiyle minumum seviyeye indireceği Çin'den 2020 yılında 2.5 milyon kişinin, olarak ülkemize gelmesi planlanıyordu. Mevcut turist gelişi devam ederken, haftalar itibariyle rezervasyon iptalleri ile bu rakamı 5 de bir seviyesine düşmesi bekleniyor.

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