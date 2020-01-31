Dünyada 'koronavirüs' alarmı! Bakan Koca'dan flaş açıklamalar!
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse karşı alınan tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Bakan Koca, "Çin'den gelen 11 bin kişi bu kameralarla tarandı. Bu kişilerden herhangi bir pozitif vaka olmadı." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Karantina odalarımızı, devamında negatif basınçlı sedyelerimizi ve ambulans sistemimi bu dönemde hızla devreye soktuk. Bu dönemde Çin'den gelen 11 bin kişi bu kameralarla tarandı. Bu kişilerden herhangi bir pozitif vaka olmadı.
Dünya Sağlık Örgütü dün küresel bir durum olduğunu ifade etti. Özellikle seyahat kısıtlamalarının olmaması yönünde uyardı. Daha çok sağlık alanında adımların atılması konusunda öneri sundu.
13 Ocak itibari ile tedbirlerimizi hızla almaya başladık. Öncelikle bulaşıcı hastalıklar merkezimiz ve diğer kurumlarımız tedbirleri aldı. Bu konuda bilgili olan hocalarımızla bilim kurulu oluşturduk.
Bilim kurulu rehber oluşturdu. Nelerin yapılması gerektiğini adım adım anlatan bilgilerden bulunuyor. Bakanlık olarak şeffaf bir şekilde Bilim kurulumuzun yönlendirmesiyle belirli aralıklarla bilgilendirmeleri yapacağız. Bakanlığın bilgilendirmesi dışında sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerekiyor.
Özellikle bizim bu dönemde daha çok önemsediğimiz, kaynağı Çin olan ve bu güne kadar görülen vakaların %99 Çin'den yayıldığı için oranın vatandaşlarıyla temas halinde bulunduktan sonra kusma, mide bulantısı ateş gibi durumlarda hastanelere başvurmasını istiyoruz.
VUHAN'DAN GELECEK TÜRKLER
Seyahat kısıtlaması yok. Bu hastalığın yayıldığı bölgelere seyahatin yapılmaması için uyarıldı.
Her Çin'den gelen vatandaşı hastane ortamında karantina altına almıyoruz. Peki niye 50 kişinin getirileceği vatandaşlarımızı karantinaya alıyoruz? diye soruyorsunuz. Özellikle bu dönemde enfeksiyonun yoğun olduğu dönemde toplu olarak gelen vatandaş kitlesi olduğu için Bilim Kurulu böyle bir tedbir alınmasına karar verdi. Toplu bir giriş söz konusu olmasaydı evde de takibe alınabilirdi. Çok hassas davrandığımız için yer yer numune aldığımız hasta sayısı fazla oldu. Bu zamana kadar numune aldığımız hasta sayısı 70 oldu ve aralarından hiçbirinde pozitif bir sonuç çıkmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yine CHP yine çark! Deprem bölgelerinde...
- Bakanlık duyurdu! Hepsi yok edildi
- Ahmet Turan Kılıç, tahliye edildi
- Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem!
- Evlere işaret çizilmişti! Gerçek ortaya çıktı
- ABD'nin skandal Filistin planı! Erdoğan'dan önemli görüşme
- Filistin'de "Öfke Cuması" sürüyor! Terör devleti İsrail...
- Kılıçdaroğlu açıklama yaparken deprem oldu
- Türk komandosu Suriye sınırında
- CHP’li Belediye Başkanı sahte plakalı araçla yakalandı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor kadrosu 2020: Survivor yarışmacıları kimler olacak? Yeni isim belli oldu!
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!
- 15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?
- Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!
- FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
- Dündar Bey kimdir? Dündar Bey’i kim öldürdü? Dündar Bey tarihteki yeri!
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kaç çocuğu var? Bala Hatun tarihteki yeri…
- Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 8. bölüm izle! - ATV
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?