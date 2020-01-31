Kudüs için diplomatik seferberlik başlıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın yanına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da alarak açıkladığı sözde barış planına karşı Türkiye, Filistinli mazlumların haklarını korumak için diplomatik kanalları kullanacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yanına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da alarak açıkladığı sözde barış planına karşı Türkiye devrede. Trump'ın Filistin-İsrail arasında barışı getireceğini söylediği ancak Filistin'in haklarını hiçe sayan plana karşı en net tepkiyi veren de Türkiye olmuştu. Ankara şimdi de Kudüs konusunda Filistinli mazlumların hakkını korumak ve adaletin sağlanması için diplomatik kanalları kullanacak. Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan Kudüs'ün statüsü başta olmak üzere Filistinlilerin birçok konuda haklarını ellerinden almayı öngören planın bölgeye kan ve gözyaşı getireceği dünya kamuoyuna anlatılacak.
3.TARAFLAR KARAR VEREMEZ
İlk olarak Önümüzdeki hafta Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısında üç maymunu oynayan önde gelen İslam ülkelerine ABD-İsrail'e karşı tavır almaları çağrısında bulunulacak. Türkiye her uluslararası platformda, "Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilmesi planı asla kabul edilemez. Bu Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır" diyecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, ABD'nin Filistin-İsrail meselesine yönelik sözde barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altun, ABD'nin sözde barış planına ilişkin paylaşımında "Bu planla birlikte Kudüs tamamen İsrail'e verilmek isteniyor. Kudüs İsrail'e ait değildir ve Kudüs'ü birilerine teklif etmek de üçüncü tarafların kararı olamaz" ifadelerini kullandı.
İRAN'DA YAKMALIK BAYRAK ÜRETİMİ ARTTI
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler sonrası ABD ve İsrail bayraklarının yakıldığı eylemler ticari kazanca dönüştü. Tahran'ın Humeyn kasabasında bulunan ve ABD, İsrail ve Birleşik Krallık bayrakları üreten ülkenin en büyük bayrak fabrikası son zamanların en yoğun dönemini yaşıyor. El işçiliğiyle çalışan fabrikada ayda 2 bin ABD ve İsrail bayrağı üretiliyor. Yılda çıkan bayrak boyutuysa 140 milyon metrekareyi geçiyor.
Sabah
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