27 senedir hapis yatıyordu! Ahmet Turan Kılıç'a Başkan Erdoğan'dan af
Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete 'de yayımlanan kararda Ahmet Turan Kılıç'a af çıktı.
Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Ahmet Turan Kılıç hakkında af kararı verildiği bildirildi.
Resmi Gazete' de yayımlanan karar metni şu şekilde;
Ankara 1 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi 'nin 16 Haziran 2000 tarihli ve 1999/5 esas, 2000/87 sayılı kararıyla Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak suçundan idam cezasına hükmedilen , abılan mahkemenin 17 Ekim 2002 tarihli kararı ile 4771 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1ç maddesinin A fıkrası uyarınca idam cezası, müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin (55190 sayılı Yasa ile yetkili) 22 Mayıs 2005 tarihli ve 2005/866 deişik iş sayılı kararıyla 5218 sayılı Ölüm Cezalarının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. ve 2. maddeleri ile geçici 11. maddesi gereğince cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen, yine aynı mahkemenin 23 Haziran 2005 tarihli ve 1999/5 esas, 2000/87 sayılı ek kararı ile cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak düzeltilen, Sivas İli, Merkez İlçesi , Eskiapardıu mahallesi, cilt no: 95, hane no: 1, birey sıra no: 24 'te nüfusa kayıtlı, Raşit ve Şerife 'den olma, 1 Ocak 1934 Eskiapardı doğumlu, Ahmet Turan Kılıç 'ın kalan cezası, Adalet Bakanlığı 'nın24 Ocak 2020 tarihli Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun 17 Ocak 2020 tarihli raporu sebebiyle , Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası hükmü uyarınca kaldırılmıştır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti
- Türk Hava Yolları, Çin'e yapılacak seferleri durdurdu
- AFAD'dan CHP'li Altay'ın iddiasına yalanlama
- MSB'den faşist Yunan vekile tokat gibi yanıt!
- Irkçı Yunan vekile Selçuk Bayraktar'dan anlamlı cevap!
- Son dakika: DSÖ'den korkutan açıklama! Acil durum ilan edildi...
- Başkan Erdoğan yoğun bakımdan çıkan depremzede Azize Çelik ile görüştü
- Silivri’de fabrika yangını!
- Irkçı Yunan vekille ilgili flaş gelişme! Harekete geçildi
- Beton analizleri nasıl yapılıyor?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!
- 15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?
- Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!
- FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
- Dündar Bey kimdir? Dündar Bey’i kim öldürdü? Dündar Bey tarihteki yeri!
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kaç çocuğu var? Bala Hatun tarihteki yeri…
- Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 8. bölüm izle! - ATV
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?