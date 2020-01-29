29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Pakistan'dan son dakika Filistin açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
PAKİSTAN'DAN SON DAKİKA FİLİSTİN AÇIKLAMASI

, ABD Başkanı 'ın sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "1967 öncesi sınırlarına dönülerek başkenti olan devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunun kararlarıyla güvence altına alınmış iki devletli çözümü desteklediği vurgulandı.

"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

sorununun diyalogla çözüleceğine işaret edilen açıklamada, "Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkı başta olmak üzere, Filistin sorununun adil ve kalıcı çözümünü sağlayacak diyalog ve müzakere yolunu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, başkenti olan Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altı çizilerek, "Uluslararası alanda kabul edilmiş, 1967 öncesi sınırlarıyla başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Orta Doğu'da yeni kaos planı! Trump Filistin'i bölme planını açıkladı! ORTA DOĞU'DA YENİ KAOS PLANI! TRUMP FİLİSTİN'İ BÖLME PLANINI AÇIKLADI!

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı , dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Trump'tan skandal İsrail paylaşımı! İşte işgal haritası TRUMP'TAN SKANDAL İSRAİL PAYLAŞIMI! İŞTE İŞGAL HARİTASI
Trump'ın sözde barış planının perde arkası! Amaç Filistin davasını ortadan kaldırmak... TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANININ PERDE ARKASI! AMAÇ FİLİSTİN DAVASINI ORTADAN KALDIRMAK...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN