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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme talebini reddetti!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2020
TRUMP'IN GÖRÜŞME TALEBİNİ REDDETTİ

Devlet Başkanı 'ın, Başkanı 'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi. Görüşme talebinin birkaç gün önce geldiğini belirten kaynak, daha fazla ayrıntı vermedi.

yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkilinin AA'ya verdiği bilgiye göre, Trump'ın telefonla görüşme isteği, Abbas tarafından kabul edilmedi.

Görüşme talebinin birkaç gün önce geldiğini belirten kaynak, daha fazla ayrıntı vermedi.

Başkanı , İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

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