31 Ocak 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Ahmet Turan Kılıç'ın cezasını kaldırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
ERDOĞAN HÜKÜMLÜNÜN CEZASINI KALDIRDI

Başkan , ağırlaştırılmış cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü 'ın kalan cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Başkan , ağırlaştırılmış cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü 'ın kalan cezasının kaldırılmasına karar verdi.

'de yayımlanan kararına göre, 2000 yılında 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından "Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak" hakkında suçundan idam cezasına hükmedilen, idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası müebbet ağır hapse çevrilen Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporu sebebiyle kaldırıldı.

Kaynak: AA

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