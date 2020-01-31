'Koca Yusuf' yola çıktı... Ambulans uçak Çin'e gidiyor

Gelen son dakika haberine göre; Vuhan'daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak, Çin'e gitmek üzere yola çıktı. Uçak ile 34 Türk vatandaşının yanısıra, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut tahliye edilecek.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı, yola çıktı.

KAYSERİ'DEN ANKARA'YA GELDİ

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı dün Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.

ÇİN'E HAREKET ETTİ

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan ve ambulansa dönüştürülen Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağında son hazırlıklar yapıldı. Sağlık ekipleri ve ekipmanları alan uçak Çin'e hareket etti.

TÜRKİYE GETİRECEK

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Uçak ile 34 Türk vatandaşının yanısıra, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut tahliye edilecek. Uçak indiğinde de ekipler dahil olmak üzere tüm yolcular 14 gün gözlem altında tutulacak.