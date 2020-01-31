31 Ocak 2020, Cuma
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MASAK'tan yasa dışı bahse ve kumara aracı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
MASAK'TAN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU!

Son dakika... , bahse ve kumara aracılık ettikleri iddiasıyla bazı ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

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