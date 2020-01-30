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A400M Koca Yusuf uçağının dikkat çeken özelliği! A400M Koca Yusuf uçağının özellikleri nelerdir?

Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı A400M 'Koca Yusuf' operasyonuyla tahliye edilecek. A400M Koca Yusuf uçağı birbirinden özel uçuş kabiliyetiyle havacılık sektörünün en önemli uçakları arasında gösteriliyor. Uçan hastane olarak bilinen A400M Koca Yusuf uçağı, İstanbul'dan kalkıp hiç yakıt ikmali yapmadan Amerika kıtasına uçabiliyor. İşte A400M Koca Yusuf uçağının dikkat çeken özelliği! A400M Koca Yusuf uçağının özellikleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 30.01.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 12:51
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A400M Koca Yusuf uçağının dikkat çeken özelliği! A400M Koca Yusuf uçağının özellikleri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı, Çin'in Vuhan şehrinde mahsur kalan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşını Türkiye'ye getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Karantina bölgesi olan Vuhan'dan alınacak vatandaşlar için Çin hükümeti nezdinde girişimler yapıldı, gerekli izinler alındı.

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A400M Koca Yusuf uçağının dikkat çeken özelliği! A400M Koca Yusuf uçağının özellikleri nelerdir?

Vatandaşlar bölgeye gönderilen A400M Koca Yusuf uçağının özelliklerini merak ediyor. Uçan hastane olarak da bilinen Koca Yusuf uçağı özellikleriyle, havacılık sektörünün en önemli uçakları arasında gösteriliyor. İşte A400M Koca Yusuf uçağının dikkat çeken özellikleri...

A400M KOCA YUSUF UÇAĞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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A400M Koca Yusuf uçağının dikkat çeken özelliği! A400M Koca Yusuf uçağının özellikleri nelerdir?

TOPRAK PİSTLERE İNİP KALKABİLİYOR

A400M'in seyir yüksekliği 11 bin 300 metre, maksimum hızı saatte 780 kilometre. 4 motorlu olan A400M nakliye uçağı, toprak pistlere de inip kalkabiliyor.

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A400M Koca Yusuf uçağının dikkat çeken özelliği! A400M Koca Yusuf uçağının özellikleri nelerdir?

Her biri 11 bin beygir gücünde 4 adet turboprop motor, uçağa jet performansı sağlıyor. İstanbul'dan kalkıp yakıt ikmali yapmaksızın ABD kıtasına gidebilen uçağın kabini 17 metre uzunluğunda.

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A400M Koca Yusuf uçağının dikkat çeken özelliği! A400M Koca Yusuf uçağının özellikleri nelerdir?

Uçak, gerektiğinde 66 sedye ve 25 sağlık personeli ile kısa sürede "uçan hastane" haline getirilebiliyor.