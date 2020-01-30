A400M Koca Yusuf uçağının dikkat çeken özelliği! A400M Koca Yusuf uçağının özellikleri nelerdir?

Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı A400M 'Koca Yusuf' operasyonuyla tahliye edilecek. A400M Koca Yusuf uçağı birbirinden özel uçuş kabiliyetiyle havacılık sektörünün en önemli uçakları arasında gösteriliyor. Uçan hastane olarak bilinen A400M Koca Yusuf uçağı, İstanbul'dan kalkıp hiç yakıt ikmali yapmadan Amerika kıtasına uçabiliyor. İşte A400M Koca Yusuf uçağının dikkat çeken özelliği! A400M Koca Yusuf uçağının özellikleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 30.01.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 12:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





