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Erzincan'da feci kaza! Onlarca yaralı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020
ERZİNCAN'DA FECİ KAZA! ONLARCA YARALI VAR

-Erzurum karayolunun Avcılar mevkiinde kar yağışı sebebiyle yan yatan yolcu otobüsünde 46 kişi yaralandı.

Olay bugün saat 11.00 sıralarında -Erzurum karayolunun 20'nci kilometresindeki Avcılar mevkiinde meydana geldi.



'den 'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz tesbit edilemeyen 34 EZ 6599 plakalı yolcu otobüsü kar yağışı sebebiyle kayarak yan yattı.



Kazada araçta bulunan 46 kişi yaralandı. haberinin alınmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekipi sevkedildi.



ekiplerinin de görev aldığı kazada yaralananlar Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

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