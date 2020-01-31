Çin'deki Türkler konuştu: Koca Yusuf’u bekliyoruz
Çin’de koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan’da tüm sokaklar bomboş. Kentte yüksek lisans öğrenci olan Hasan Topal, Türkler’i tahliye için gönderilen Koca Yusuf isimli uçağa binecek 34 Türk arasında. Hasan Topal, "Buradaki Türkler birbirimize kenetlendik. Korku içindeyiz ama bize sahip çıkan devletimize güveniyoruz." dedi.
Çin'deki koronavirüs salgınının merkezi olan Vuhan'da bulunan Türk öğrenci Hasan Topal ve Şanghay'da akademisyen Nurettin Akçay durumlarını SABAH'a anlattı.
İKİ TÜRK AİLE DE VAR
Wuhan'daki Huazhong Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Hasan Topal, kentten tahliye için bavullarının hazır olduğunu ve Pekin Büyükelçiliği'nden gelecek bilgileri beklediklerini söyleyerek "Elçilik şu an Vuhan'daki Türkler'in havaalanına ulaşımlarını sağlamak için yerel yetkililerle irtibat halinde. Koca Yusuf uçağını bekliyoruz. Türkiye'ye getirilecekler, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uymayı kabul etti. Vuhan sokakları bomboş ama caddelerde yerel görevliler hizmet vermeye devam ediyor. Ben buradaki Türkler'le sürekli irtibat halindeyim. Birbirimize kenetlendik. Bunlar arasında iki aile de var. Maske sıkıntımız yok. Bolca stok yaptık. Bir arkadaşımın maskesi bitmiş. Şimdi ona maske vermeye çıkacağım" dedi.
"DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ"
Vuhan'daki son duruma dair çektiği fotoğrafları da SABAH'la paylaşan Topal "Korku içindeyiz ama bize sahip çıkan devletimize güveniyoruz" diye konuştu.
Çin'de bulunan bir diğer Türk akademisyen Nurettin Akçay ise Şanghay Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Akçay "Herkes evlerine hapsoldu. Telefon veya internet üzerinden de siparişler artık eskisi gibi gelmiyor. Maske ve el yıkamada kullanılan jel bulma sıkıntısı var. Sağolsunlar Türk elçiliğimiz sürekli bize bilgilendirmelerde bulunuyor. Tüm eğlence yerleri kapalı. Herkes maskeli, sokaklar bomboş. Daha önce Çin Yeni Yılı'nı burada geçirdim ama ilk kez inbanlar bu kadar evlerine kapandı. Sosyal medya hesabımda 'Günde 36 kez elimi yıkıyorum' dedim, insanlar çok ilgi gösterdi. Elimi bir yere sürsem hemen gidip tekrar yıkıyorum. Mandalinayı kabuklu halde 5 kez yıkıyorum, soyduktan sonra 5 kez daha yıkıyorum. Bu tarihi anlara burada şahit olmak da önemli. Korku içinde bekliyoruz" diye konuştu.
"ÇİN'DEN TAHLİYE İÇİN YOLA ÇIKTI"
Çin'in Vuhan kentinde koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan 34 Türk'ü Türkiye'ye getirecek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Koca Yusuf isimli A400M kargo uçağı dün akşam saatlerinde bölgeye hareket etti. Uçakla Türk vatandaşlarının yanı sıra 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavut vatandaşının da Ankara'ya getirileceği belirtiliyor. Türk vatandaşlarının 14 gün süreyle karantina altına alınacağı kaydedildi. Uçakta 6 kişiden oluşan özel sağlık ekibi bulunuyor. Dönüşte de getirilenlere özel kıyafetler giydirilecek.
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