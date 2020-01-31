Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Elazığ'ın röntgenini çekiyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem hakkında yaptığı açıklamada "Bütün ağır ve orta hasarlı binalar yazılımla sisteme yüklendi. Elazığ'da 380 bin konut taranıyor. Bütün Elazığ'ın röntgenini çekiyoruz." şeklinde konuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde depremde evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Bakan Murat Kurum, alınan veriler ışığında yapılması gerekenleri bütün kuruluşlarla birlikte kararlaştırdıklarını söyledi.
"Elimizde Elazığ'a ilişkin bütün envanter var." diyen Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti:
"Bu envanter ışığında artık önümüzdeki yıllarda belediyemiz, etaplar halinde dönüşümü bakanlığımızla beraber gerçekleştirecek. Binada sallanma, esneme ve yıkılma tehlikesine ilişkin lazer tarayıcılarla bütün binalarımızı saniyede 2 milyon nokta atışıyla, ölçüm yapıyoruz."
"BÜTÜN ELAZIĞ'IN RÖNTGENİNİ ÇEKİYORUZ"
Beton ve demire ilişkin alınan numuneleri laboratuvar ortamında incelediklerini vurgulayan Kurum, "Bütün ağır ve orta hasarlı binalar yazılımla sisteme yüklendi. Elazığ'da 380 bin konut taranıyor. Bütün Elazığ'ın röntgenini çekiyoruz." diye konuştu.
Kurum, daha sonra yıkımı gerçekleştirilecek alanlarda incelemede bulundu.
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