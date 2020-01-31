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Son dakika: Çin Büyükelçiliği'nden Wuhan'daki Türklerle ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
ÇİN'DEN WUHAN'DAKİ TÜRKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre; Basın Dairesi Başkanı : kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşları almak üzere, tarafından uçak kaldırıldı. Bu uçak saat 23:00’de Wuhan'da olacak, ertesi sabah geri dönecek.

Basın Dairesi Başkanı : kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşları almak üzere, tarafından uçak kaldırıldı. Bu uçak saat 23:00'de Wuhan'da olacak, ertesi sabah geri dönecek.

'KOCA YUSUF' ÇİN'DEKİ VATANDAŞLARI GETİRMEK İÇİN HAVALANDI

Çin 'in Vuhan kentindeki salgını nedeniyle 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.



Sağlık Bakanlığı, Çin'in Vuhan şehrinde virüse rastlanmayan 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi için operasyon başlattı. 'Çin'deki Türk Vatandaşların Tahliyesi' operasyonu kapsamında Çin hükümetiyle gerekli görüşmeler yapıldı.



Yapılan görüşmenin ardından, A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', ambulans uçağa dönüştürüldü. Dün Kayseri'den Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na gelen uçağa, yakıt ikmali yapıldıktan sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan tibbi malzemeler yüklendi. Yüklenen malzemeler arasında, bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet yer aldı. Hazırlıkların tamamlanması ardından uçak, 6 sağlık personeli ile Çin'deki vatandaşları Türkiye'ye getirmek üzere Ankara'dan hareket etti.

Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı 'Koca Yusuf' Çin'e gitti! A400M kargo uçağı 'Koca Yusuf'un özellikleri neler? TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT A400M KARGO UÇAĞI 'KOCA YUSUF' ÇİN'E GİTTİ! A400M KARGO UÇAĞI 'KOCA YUSUF'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

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