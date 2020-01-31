31 Ocak 2020, Cuma
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Suriye sınırındaki birliklere 10 tır beton mevzi sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020
SINIRA 10 TIR BETON MEVZİ SEVKİYATI

'da, sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı. Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 10 tır, Reyhanlı ilçesine ulaştı.

'da, sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.

Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 10 tır, Reyhanlı ilçesine ulaştı.

İki metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.

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