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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı: 8 farklı soruşturma açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020
ELAZIĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: 8 FARKLI SORUŞTURMA AÇILDI

, "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır." açıklamasında bulundu.

, "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır." açıklamasında bulundu.

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