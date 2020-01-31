Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Elazığ açıklaması: Ödemeleri 90 gün süreyle erteledik
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Elazığ'daki 6,8'lik depremle ilgili, "Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik." açıklamasında bulundu.Elazığ'ı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Tadım köyüne geçti. Köyde deprem esnasında balkondan düşerek ayağını kıran Fatma Aykurt'u (85) evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Dönmez, daha sonra Kültür Parkta çadırda kalan depremzedelerle buluştu.
Dönmez burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının süratle bölgeye intikal ederek, yaşamı normalleştirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Deprem anından itibaren elektrik ve doğal gaz hizmetlerinin güvenli bir şekilde arz edilmesi için gerekli müdahaleye yaptıklarını aktaran Dönmez, "AFAD'ın 'güvenlik gerekçesiyle buralarda elektrik ve doğal gazın kullanılması mahsurlu değil' dediği hiç bir yerde elektriğimiz kesik değil, tüm köylerimiz dahil elektriğimiz var. Doğal gaz kullanan aboneler açısından da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil." dedi.
KÖMÜR DAĞITIMI BAŞLADI
Bölgedeki hidro elektrik santrallerinin inşaat ile su yapılarında deprem dolayısıyla sorun olmadığını vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:
"Oradaki bazı tesislerde lojmanlarda bazı hasarlar söz konusu ama onları da en kısa süre içerisinde telafi edeceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Bey beni arayarak 30 bin ton kömüre ihtiyaç olduğunu söylemişti. Türkiye Kömür İşletmeleri süratle kömür sevkine başladı. Valiliklerimiz hem Elazığ hem de Malatya'da ihtiyaç sahiplerine süratle bu dağıtımı başlattılar."
"FATURALARIN TAHSİLATINI 90 GÜN SÜREYLE ERTELEDİK"
Bakan Dönmez, bölgede hizmet veren Aksa Doğal Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketinin tahakkuk dönemlerini 2 hafta süreyle ertelediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Yani fatura düzenlemeleri 2 hafta süreyle Malatya ve Elazığ'da ertelenmiş oldu. Valiliklerin belirlediği, yıkılan ve hasar gören binalarla ilgili olarak ocak ayındaki faturaların tahsilatını 90 gün süreyle erteledik. Herhangi bir gecikme cezası almaksızın bu ertelemeden yararlanacaklar. Dana önceden başka bir nedenle elektrik ve gazı kesik olanlar da başvurmaları halinde bundan yararlanacak. Onlara doğal gaz ve elektrik akışı tekrar sağlanacak. Bu konuyla alakalı çalışmalarımız yine devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler var. Bugün taziye ziyaretlerinde bu yönde talepler geldi. onları da ayrıca değerlendireceğiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Altında koronavirüs etkisi! Fiyatlar tavan yaptı...
- Emekliye 405 TL'lik yepyeni bir ek ödeme! KPDK toplantısında görüşülecek!
- Emekliye 1250 TL! Emekliyi getirene de 1250 TL!
- Ekonomiden sevindirici haber!
- Türkiye'nin gıda ihracatının yol haritası belirleniyor
- 1241 büro memuru alınacak! KPSS şartı yok...
- İşçiye en az 911 TL ikramiye bugün yatıyor! İşte ödeme tablosu
- Erken emekli olmak isteyenler dikkat! İşte borçlanma tablosu...
- Bakan Albayrak'tan ekonomi mesajı
- Emekliye 368 TL ek kazanç! Hastaya ve yaşlıya farklı zam...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!
- 15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?
- Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!
- FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
- Dündar Bey kimdir? Dündar Bey’i kim öldürdü? Dündar Bey tarihteki yeri!
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kaç çocuğu var? Bala Hatun tarihteki yeri…
- Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 8. bölüm izle! - ATV
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?