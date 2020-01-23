CHP ve FETÖ'den algı operasyonu! A Haber'in yayınını hazmedemediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir ve FETÖ’nün troll hesapları el ele verdi yalan ve iftirayla A Haber'i hedef aldı. Sokakta vatandaşın nabzını tutan A Haber'in bir röportajını hedef gösteren Demir, "Bir vatandaş sanki mikrofonun arkasından bir şeyler okuyor" ifadeleriyle küstahça suçlamada bulundu. Yerli ve milli duruşuyla vesayet odaklarının karşısında duran A Haber’in yayınlarından rahatsız olan CHP’li Demir, maksatlı şekilde yalan söyleyerek rezil oldu.

CHP bir kez daha FETÖ ile birlikte sosyal medya üzerinden algı operasyonu başlattı. FETÖ'nün sosyal medyadaki aktif hesaplarından birisiyle birlikte CHP Genel Başkan Baş Danışmanı Deniz Demir A Haber'i hedef aldı. CHP'li Demir ve FETÖ hesapları, A Haber'in vatandaş röportajı hakkında iftiralarda bulundu. Gerçeğin ortaya çıkması ise uzun sürmedi.

FETÖ VE CHP'DEN ORTAK OPERASYON

Sosyal medyadaki bazı FETÖ hesaplarıyla birlikte A Haber üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan CHP Genel Başkan Başdanışma Deniz Demir, "Az önce kanal değiştirirken A haberde rastladım bu görüntüye. 17 yıllık icraatleri öven bir vatandaş sanki mikrofonun arkasından bir şeyler okuyor :) siz ne dersiniz?" ifadelerini kullandı. FETÖ hesaplarıyla birlikte A Haber'e sosyal medya üzerinden operasyon düzenleyen CHP'lilere cevap da gecikmedi.

İŞTE GERÇEK

CHP ve FETÖ'cü trollerin A Haber'e yönelik ortak karalama operasyonu bir kez daha ellerinde patladı. A Haber'e konuşan vatandaşa yönelik de çirkin bir suçlamalarda bulunan CHP'li ismin 'A Haber'e röportaj veren vatandaşın kağıttan okuyarak konuştuğu' yalanıyla rezil oldu. Röportaj anına ait geniş açıdan çekilmiş fotoğraf CHP ve FETÖ'cülerin algı operasyonlarını bertaraf etti.



İŞTE CHP'Lİ İSMİN 'KAĞITTAN OKUYOR' YALANINI GÖZLER ÖNÜNE SEREN GENİŞ AÇIDAN ÇEKİLEN FOTOĞRAF!

O RÖPORTAJIN TAMAMINI YAYINLIYORUZ

Türkiye hakkında olumlu görüş bildiren, vatanına ve milletine bağlılığını dile getiren vatandaşlardan rahatsız olan CHP, sadece A Haber'i değil aynı zamanda röportaj veren vatandaşlara da 'para ile röportaj' yapıyorlar algısı oluşturarak iftirada bulundu. Türkiye'yi hem içeride hem de dışarıda kötülemeyi kendilerine misyon edinen CHP'nin yalanla saldırması şaşırtmadı. İşte CHP'nin hedef aldığı A Haber yayınının tamamı...

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