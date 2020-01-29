Çin'deki maske stoğu bitti, Türkiye'den 2 milyon maske talep etti
Çin’in Wuhan ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs’ten ölenlerin sayısı her dakika artıyor. Çin hükümeti vatandaşı sokağa çıkmamaları konusunda uyarırken ülkede maske stoğu tükendi. Stokları hızla tükenen Çinli şirketlerin imdadına ise Türk üreticiler yetişti. Çinli tedarikçiler sadece Ege Serbest Bölgesi’ndeki üreticilerden tek seferde 2 milyon maske talep etti.
Dünyanın en sıcak gündemlerinden biri olan ve gittikçe etki alanını genişleten Korona virüsü için henüz etkili bir tedavinin bulunmaması korunma önlemlerine olan talebi arttırdı. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de vatandaşlar çareyi maske kullanmakta arıyor. Ancak dünyanın üretim üssü olarak da öne çıkan Çin'de maske sıkıntısı yaşanıyor. Stokları hızla tükenen Çinli şirketlerin imdadına ise Türk üreticiler yetişti.
2 MİLYON MASKE TALEBİ
Türkiye'deki üreticilerle temasa geçen Çinli tedarikçiler sadece Ege Serbest Bölgesi'ndeki üreticilerden tek seferde 2 milyon maske talep etti. İzmir'de faaliyet gösteren iş güvenliği ekipmanları ve maske üreticisi firmanın yöneticisi olan Serdar Alaca, "14 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Daha çok iç pazara çalışıyoruz ama virüs salgınının ardından Çinli firmalardan çok yoğun bir taleple karşılaştık. Kendi fabrikaları Çin'deki talebe cevap veremiyor. Sadece burada dün öğlene kadar önce 80 bin, ardından 20 bin adetlik maske siparişi aldık. Bir firma önceki gün 2 milyon adet istedi. Bu 7 tır malzeme demek ama zaten bunu karşılayacak üretim kapasitesi yok. Çinli firmalar 'acil' koduyla sürekli maske istediklerini iletiyorlar. Firmalar bu talebe cevap vermek için 1 haftadır çalışıyor" diye konuştu.
50 KAT FAZLA KORUYOR
Türkiye'de 3 firmanın büyük ölçekli maske üretimi yaptığını söyleyen Alaca, "Çinli firmalar maske üreticilerine ulaşabilmek için her yolu deniyor. Kimisi daha önce gözlük sattığı iş insanlarına kimisi makine sattığı sanayiciye ulaşıp kendilerine Türkiye'den üretici bulmalarını istiyorlar. Sosyal medyadan bile bağlantı kurmaya çalışıyorlar" dedi. Çinli firmaların özellikle Türk firmalardan istediği maskeler ABD ve Avrupa standartlarında olan FFP3 koruma sınıfı olan N95 sınıfı maskeler. Bu maskelerin tanesi kalite standardına göre 1.8 Euro ila 3 Euro arasında fiyatlarla satılıyor. Bu maskeler tercih edilmesinin nedeni ise bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda normal maskelere oranla 50 kat daha fazla koruma sağlaması.
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