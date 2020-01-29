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Rakka'da EYP ile tuzaklamış motosiklet ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020
EYP İLE TUZAKLAMIŞ MOTOSİKLET ELE GEÇİRİLDİ

Mehmetçik, 'nin bölgesinde güvenliği sağlamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Rakka'da EYP ile tuzaklanan bir motosikletin ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 'nin kentinde teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzaklanıp, Barış Pınarı Bölgesinde patlatılmak istenen motosikletin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rakka'da PKK/YPG terör örgütü tarafından 2 adet mıknatıslı EYP kullanılarak tuzaklanan ve Barış Pınarı Bölgesi'nde patlatılmak istenen motosiklet, alınan bir istihbarat üzerine ele geçirildi. Motosikletteki EYP'ler Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) timlerimiz tarafından imha edildi". denildi.

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