29 Ocak 2020, Çarşamba
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Çin'deki koronavirüs salgını ve Türk vatandaşların tahliyesi hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
DIŞİŞLERİ: TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

, "’in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle, başta Wuhan olmak üzere Hubei eyaletindeki vatandaşlarımızın ve aile fertlerinin eyaletten tahliyelerini teminen Bakanlığımız çalışmalar başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

, 'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle;

"Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle, başta Wuhan olmak üzere Hubei eyaletindeki vatandaşlarımızın ve aile fertlerinin eyaletten tahliyelerini teminen Bakanlığımız çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığımız gerekli tüm hazırlıkları yapmıştır. Çin makamlarıyla da yakın temas yürütülmektedir.

Bakanlığımız ve Pekin Büyükelçiliğimiz eyaletteki vatandaşlarımızla düzenli temasta olup, vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yapmaktadır. Bakanlığımız ayrıca, 27 Ocak 2020 tarihinde Çin'e yönelik seyahat uyarısında ( http://www.mfa.gov.tr/cin-seyahat-uyarisi-hk-27-1-20.tr.mfa ) bulunarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'de bulunanların ise başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları, sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Çin makamları, Dünya Sağlık Örgütü, Bakanlığımız ve Çin'deki diplomatik temsilciliklerimizin açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunmuştur.

Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır. Şüpheli bulunan bir Çinli yolcu 25 Ocak günü ülkesine geri gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığımız ülkemize uluslararası girişlerin yapılacağı tüm noktalarda halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır."

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