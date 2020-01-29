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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a Elazığ teşekkürü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN CEDİ OSMAN'A ELAZIĞ TEŞEKKÜRÜ

Dışişleri Bakanı , Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'a, 'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı , Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'a, 'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.

"GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLER"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçten destekleri için Cleveland Cavaliers'e ve gururumuz Cedi Osman'a gönülden teşekkürler." ifadesini kullandı.

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