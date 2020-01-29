29 Ocak 2020, Çarşamba
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Lufthansa, Çin'e olan tüm uçuşlarını iptal etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020
LUFTHANSA, ÇİN'E OLAN TÜM UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

İngiliz British Aiways'in ardından Alman havayolu şirketi Lufthansa da 'e uçuşlarını durdurdu. Alman hava yolu firması 'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını 9 Şubat 2020’ye kadar durdurma kararı aldı.

Alman hava yolu firması 'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle 'e tüm uçuşlarını 9 Şubat 2020'ye kadar durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları 9 Şubat'a kadar askıya alacak. Operasyonel nedenlerle Çin'e yapılan uçuşlara yönelik rezervasyonların kabulü şubat ayının sonuna kadar askıya alınacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines'ın planlanan uçuşlarını gerçekleştirme ve uçuş ekiplerinin , ve 'ya dönmeleri için Çin'deki uçuş noktalarına son bir kez uçacakları da belirtildi.

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