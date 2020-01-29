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İşte NBA maçına damga vuran olay! Cedi Osman paylaştı

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Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
İŞTE NBA MAÇINA DAMGA VURAN OLAY! CEDİ OSMAN PAYLAŞTI

'de oynanan Cleveland Cavaliers-New  maçında, 'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili salondaki reklam panolarında "Dualarımız sizinle" mesajları paylaşıldı. Ev sahibi takımda forma giyen milli basketbolcu  da bu hareket nedeniyle takımına teşekkür etti.

en prestijli ligi olan 'de oynanan Cleveland Cavaliers-New maçında, 'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili "Dualarımız sizinle" mesajı yayınlandı.

Ev sahibi takımda forma giyen milli basketbolcu 'ın hesabından paylaştığı görüntüde, maçın oynandığı Quicken Loans Arena'nın elektronik reklam panolarında "Dualarımız sizinle Elazığ" ve pota arkasında "" yazıldığı görüldü.

Cedi Osman da takımının yaptığı bu jesti, "Cavaliers'a, Elazığ'daki depremden etkilenenlere birlik ve desteğini gösterdiği için teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum" diyerek Twitter hesabından paylaştı.

KAMPANYA BAŞLATMIŞTI
Bilindiği gibi yıldız sporcu, sosyal medya hesabından maçı öncesinde yaptığı paylaşım ile Elazığ'daki mağdurlarına destek kampanyası başlatmış ve bu hareket spor camiasından büyük destek görmüştü.

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