İşte NBA maçına damga vuran olay! Cedi Osman paylaştı
NBA'de oynanan Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans maçında, Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili salondaki reklam panolarında "Dualarımız sizinle" mesajları paylaşıldı. Ev sahibi takımda forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman da bu hareket nedeniyle takımına teşekkür etti.
Basketbolun en prestijli ligi olan NBA'de oynanan Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans maçında, Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili "Dualarımız sizinle" mesajı yayınlandı.
Ev sahibi takımda forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, maçın oynandığı Quicken Loans Arena'nın elektronik reklam panolarında "Dualarımız sizinle Elazığ" ve pota arkasında "Malatya" yazıldığı görüldü.
Cedi Osman da takımının yaptığı bu jesti, "Cavaliers'a, Elazığ'daki depremden etkilenenlere birlik ve desteğini gösterdiği için teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum" diyerek Twitter hesabından paylaştı.
KAMPANYA BAŞLATMIŞTI
Bilindiği gibi yıldız sporcu, sosyal medya hesabından Chicago Bulls maçı öncesinde yaptığı paylaşım ile Elazığ'daki deprem mağdurlarına destek kampanyası başlatmış ve bu hareket spor camiasından büyük destek görmüştü.
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