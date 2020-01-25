Cedi Osman'a Arda Turan, Nuri Şahin ve Larkin'den destek
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Chicago Bulls maçında atılacak her 3 say��lık basket için Elazığ'daki depremzedelere 100 Amerikan doları tutarında bağış yapacağını açıklamasından sonra Shane Larkin, Nuri Şahin ve Arda Turan Elazığ'daki depremzedeler için destekte bulunacağını açıkladı.
Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, sabaha karşı oynayacakları Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz" ifadelerini kullandı.
Arda Turan: Elinizi korkak alıştırmayın
Cedi'ye destek veren Arda Turan, şu ifadeleri kullandı: "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın."
Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören kişiler için bir bağışta bulunacağını belirtti: "Düşüncelerim ve dualarım, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen tüm aileler ile birlikte… Geçmiş olsun!
Felaketten etkilenen insanlara yardım etmek için dün akşam oynadığımız maçta atılan her üçlük için 1.000 TL bağışlayacağım."
'Elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak'
Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin ise, "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim" ifadelerini kullandı.
Cedi'den eleştirilere yanıt: Bu kadar nefret iyi değil
Öte yandan Cedi Osman kendisine gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Yazılanların bir kısmını üzülerek okudum. Ben her türlü yardımı hep gizli yapıyorum. Bu sefer amaç özellikle gizli olmaması. Belki iki takımdan birileri katılır, fazla bağış olur. Ülkemizdeki depreme dikkat çekmiş oluruz, fena mı olur? Bu kadar nefret iyi değil..."
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