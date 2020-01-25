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Cedi Osman'a Arda Turan, Nuri Şahin ve Larkin'den destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
CEDİ OSMAN'A ARDA TURAN, NURİ ŞAHİN VE LARKİN'DEN DESTEK

takımlarından forması giyen , maçında atılacak her 3 say��lık basket için 'daki depremzedelere 100 Amerikan doları tutarında bağış yapacağını açıklamasından sonra , ve Elazığ'daki depremzedeler için destekte bulunacağını açıkladı.

Ulusal () takımlarından forması giyen , sabaha karşı oynayacakları karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için 'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arda Turan: Elinizi korkak alıştırmayın

Cedi'ye destek veren , şu ifadeleri kullandı: "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın."

'te forma giyen ABD'li basketbolcu , Instagram hesabından yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören kişiler için bir bağışta bulunacağını belirtti: "Düşüncelerim ve dualarım, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen tüm aileler ile birlikte… Geçmiş olsun!

Felaketten etkilenen insanlara yardım etmek için dün akşam oynadığımız maçta atılan her üçlük için 1.000 TL bağışlayacağım."

'Elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak'

forması giyen ise, "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim" ifadelerini kullandı.

Cedi'den eleştirilere yanıt: Bu kadar nefret iyi değil

Öte yandan Cedi Osman kendisine gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Yazılanların bir kısmını üzülerek okudum. Ben her türlü yardımı hep gizli yapıyorum. Bu sefer amaç özellikle gizli olmaması. Belki iki takımdan birileri katılır, fazla bağış olur. Ülkemizdeki depreme dikkat çekmiş oluruz, fena mı olur? Bu kadar nefret iyi değil..."

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