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Son dakika: Ankara'da kritik operasyon! 21 kişi hakkında gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
ANKARA'DA KRİTİK OPERASYON!

Gelen son dakika haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

'da, / soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ''u kullandığı belirlenen 21 kişiden 10'u, gözaltına alındı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcı olduğu ve örgütte çeşitli görevler üstlendiği tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EKİPLER PEŞLERİNDE

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 10'u, gözaltına alındı. Diğer 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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