FETÖ örgüt toplantılarını dikkat çekmemek için oralarda yapmış!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütsel faaliyetlerine devam eden FETÖ şüphelilerinin halka açık park, hastane önü gibi dikkat çekmeyecek yerlerde veya şehir dışında bulunan çiftlik evlerinde toplandıkları belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen M.Ş'in ifadesinde yer alan ve fotoğraf teşhisinde beyan ettiği şahıslarla ilgili çalışma başlattı.
Savcılık tarafından 21 Ocak'ta 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 15 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan araştırma sonucunda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında örgütsel toplantı ve faaliyetlerin gizlilik içerisinde yapıldığı, şüphelilerin dikkat çekmemek için park ve hastane bahçesi gibi halkın yoğun olduğu yerlerde, panelvan tipi araçlarda ve şehir dışındaki çiftliklerde buluştuğu belirlendi.
MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLERE YARDIM TOPLANMIŞ
Söz konusu toplantılarda, FETÖ'nün "masum" olduğu empoze edilerek örgütsel kopuşların önüne geçilmeye çalışıldığı, soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen memurlara maddi yardım toplandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, FETÖ mensubu olduğuna dair birden çok ihbar bulunan 9 şüphelinin örgüt talimatı sonrasında Bank Asya'daki hesabında artış görüldüğü, FETÖ mensubu olan ve ByLock kullanan diğer şahıslarla yoğun irtibatlarının bulunduğu, sosyal medyada hesaplarında örgüt lehine paylaşımlar yapıldığı belirlendi.
Şüphelilerin beyanları ve delil durumlarını dikkate alarak 6 şüphelinin serbest bırakılmasına karar veren savcılık, diğer 9 şüphelinin ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Bu arada hakimliğe sevk edilen şüphelilerden H.M'nin, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği İstanbul Şubesi'nde yönetim kurulu asil üyesi olduğu belirtildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 9 şüphelinin atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında 3 şüpheli de dana önce tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında, firari 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
kalan karakter 1000
Yahudinin kopekleri FETO heryerden temizlenecek..cevapla 27.01.2020 11:28
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Canlı yayında açıkladılar! İşte son durum
- Baykal'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
- Mehmetçiğin titreyen sesi tüm Türkiye’yi ağlattı
- PKK'ya darbe üstüne darbe! İmha edildi
- Türkiye Gazeteciler Sendikası FETÖ'nün sözcülüğünü yapmıştı
- FETÖ imamına adrese teslim ihale!
- İstanbul'da düğmeye basıldı! Kritik operasyon
- Elazığ depremi mağdurları için ne kadar toplandı?
- Suriyeli Mahmud, A Haber'e konuştu!
- Eşi ve oğlu gözleri önünde öldü! Anlattıkları yürek dağladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cemil Kazancı kimdir? TV 8’de Tek Yürek programında bağış yapanlar kimler? Kaç para toplandı?
- RİP ne demek? RİP ne anlama geliyor?
- Kobe Bryant kızları öldü mü? Kobe Bryant kaç çocuğu var? Kobe Bryant eşi kimdir?
- Hayatı şampiyonluklarla doluydu! Kobe Bryant kimdir, kaç yaşındaydı? Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!
- Kobe Bryant kimdir? Kobe Bryant öldü mü? Kobe Bryant ölüm sebebi nedir?
- İçişleri Bakanı Soylu: Enkaz altında 3 vatandaşımız var
- Trabzonspor’dan Fenerbahçe'ye sert cevap!
- MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2020 zamlı MTV ücretleri!
- Güvercin neden yok, bitti mi? Güvercin yeni bölüm ne zaman?
- Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Konyaspor GS canlı
- BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!