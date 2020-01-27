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FETÖ örgüt toplantılarını dikkat çekmemek için oralarda yapmış!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
FETÖ ÖRGÜT TOPLANTILARINI DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN ORALARDA YAPMIŞ!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, darbe girişiminden sonra örgütsel faaliyetlerine devam eden şüphelilerinin halka açık park, hastane önü gibi dikkat çekmeyecek yerlerde veya şehir dışında bulunan çiftlik evlerinde toplandıkları belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, /'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kullanıcısı olduğu belirlenen M.Ş'in ifadesinde yer alan ve fotoğraf teşhisinde beyan ettiği şahıslarla ilgili çalışma başlattı.

Savcılık tarafından 21 Ocak'ta 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 15 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan araştırma sonucunda, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında örgütsel toplantı ve faaliyetlerin gizlilik içerisinde yapıldığı, şüphelilerin dikkat çekmemek için park ve hastane bahçesi gibi halkın yoğun olduğu yerlerde, panelvan tipi araçlarda ve şehir dışındaki çiftliklerde buluştuğu belirlendi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLERE YARDIM TOPLANMIŞ
Söz konusu toplantılarda, FETÖ'nün "masum" olduğu empoze edilerek örgütsel kopuşların önüne geçilmeye çalışıldığı, soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen memurlara maddi yardım toplandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, FETÖ mensubu olduğuna dair birden çok ihbar bulunan 9 şüphelinin örgüt talimatı sonrasında 'daki hesabında artış görüldüğü, FETÖ mensubu olan ve ByLock kullanan diğer şahıslarla yoğun irtibatlarının bulunduğu, sosyal medyada hesaplarında örgüt lehine paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Şüphelilerin beyanları ve delil durumlarını dikkate alarak 6 şüphelinin serbest bırakılmasına karar veren savcılık, diğer 9 şüphelinin ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Bu arada hakimliğe sevk edilen şüphelilerden H.M'nin, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği İstanbul Şubesi'nde yönetim kurulu asil üyesi olduğu belirtildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 9 şüphelinin atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında 3 şüpheli de dana önce tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, firari 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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orhan dengiz orhan dengiz

Yahudinin kopekleri FETO heryerden temizlenecek..

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cevapla 27.01.2020 11:28
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